Болдуин сомневается, что вестерн, на съемках которого погиб кинооператор, будет доснят

Алек Болдуин выразил сомнение, что вестерн, на съемках которого погиб кинооператор, когда-нибудь будет доснят. Актер, застреливший коллегу на площадке, впервые пообщался с журналистами.

Болдуин вышел на разговор с папарацци, преследовавшими его машину. Он признался, что был с погибшей Галиной Хатчинс в очень хороших отношениях и сильно переживает из-за трагедии. Поэтому о возобновлении съемок "Ржавчины" речи не идет. А вот правила обращения с оружием в киноиндустрии нужно ужесточать, считает актер.

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