Полицейские нашли родителей ребенка, брошенного в столичном метро

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Полицейские нашли отца и мать ребенка, оставленного в вагоне московского метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"Установлено местонахождение предполагаемого отца ребенка. Он находится в отделе полиции в состоянии алкогольного опьянения. По факту будут составлены административные материалы", – говорится в сообщении.

Также сотрудники УВД столичного метрополитена определили местонахождение матери малыша и вызвали ее в отделение полиции.

"После получения объяснений ей отдадут ребенка", – отметили в пресс-службе.

По информации источника в правоохранительных органах, женщина находилась на работе, откуда сейчас едет забирать мальчика.

Как сообщалось, 31 октября пассажиры столичного метро обнаружили в вагоне поезда на станции "Курская" коляску с маленьким ребенком без сопровождения родителей.

Столичная прокуратура по данному факту организовала проверку, в рамках которой оценит исполнение требований закона о несовершеннолетних, а также действия родителей по исполнению ими обязанностей по отношению к малышу.