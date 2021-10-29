Пропавших в Красноярском крае детей нашли спящими в маршрутке в гараже

05:20
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Полицейские обнаружили двух пропавших в Красноярском крае школьников уснувшими в маршрутном автобусе, припаркованном в гараже. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве рассказали, что в полицию Балахты обратились родители девятилетнего мальчика и семилетней девочки, рассказав, что дети не вернулись домой после школы.
На поиски был поднят личный состав полиции, правоохранители обошли знакомых и прочесали близлежащую местность. Устанавливая обстоятельства пропажи, полицейские выяснили, что домой со школы дети обычно возвращались на автобусе, после этого было принято решение дополнительно проверить автобусный гараж.
"Какое же было удивление сотрудников, когда они увидели спокойно спящих детей на заднем сидении припаркованной маршрутки. Как оказалось, школьники по дороге домой уснули и даже не подозревали, что их ищут", – говорится в сообщении.
Детей вернули родителям. Здоровью школьников ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в Дудинке Красноярского края полиция обнаружила двух 11-летних девочек спящими в подъезде одного из жилых домов.
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