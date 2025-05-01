Новости мира: леса загорелись на окраинах Иерусалима

На окраинах Иерусалима загорелись леса. Власти заявили, что пожары могут оказаться крупнейшими в истории Израиля. Ситуацию осложняют аномальная жара и сильный ветер. Из нескольких населенных пунктов эвакуируют людей. Полиция ищет виновных .

США и Киев подписали соглашение о полезных ископаемых. Детали сделки пока не опубликовали. Документ предоставит штатам привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам. Президент США Дональд Трамп заявил, что в перспективе это 350 миллиардов долларов и даже больше. Также в рамках сделки создадут специальный фонд реконструкции Украины, который будет контролировать Вашингтон. США получат право первой прибыли. Кроме того, согласно документу, в Вашингтоне согласились, что только будущая военная помощь, которую они могут предоставить Украине, будет засчитываться в качестве их взноса в фонд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.