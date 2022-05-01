В Курской области частично обрушился железнодорожный мост, причины ЧП выясняются – губернатор области.

Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС.

В парках Москвы открылся спортивный сезон – Собянин.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.