В МО РФ показали работу тяжелой огнеметной системы "Солнцепек"

В Минобороны России показали, как работает в Донбассе и на Украине тяжелая огнеметная система "Солнцепек". Удары наносятся по укрепрайонам и позициям противника. Контролируют и корректируют наведение системы по целям с помощью беспилотников.

Укрыться от "Солнцепека" невозможно даже в окопах и блиндажах. Термобарические заряды создают зоны с высокой температурой и сильнейшей взрывной волной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

