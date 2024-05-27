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27 мая, 07:45

Политика

Минобороны РФ подтвердило освобождение поселка Берестовое

Минобороны РФ подтвердило освобождение поселка Берестовое

ВС РФ взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области

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Минобороны России подтвердило освобождение поселка Берестовое. Оно находится на границе Харьковской области и ЛНР.

Тем временем российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар фугасными авиабомбами по позициям ВСУ на восточном участке передовой. Кроме того, на северском направлении бронегруппа тульских десантников уничтожила украинскую пехоту в опорном пункте.

На харьковском направлении ВС РФ закрепляются и усиливают оборону, при этом идут тяжелые бои в районе Липцев и Волчанска. Нанесены удары по скоплению техники в Русских Тишках.

Подробнее о том, что произошло за сутки в зоне проведения СВО, – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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