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24 октября, 07:45

Политика

ВС РФ уничтожили украинские укрепрайоны у трех поселков на донецком направлении

ВС РФ уничтожили украинские укрепрайоны у трех поселков на донецком направлении

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Российская авиация и артиллерия разнесла украинские укрепрайоны у поселков Клещеевка, Орловка, Богдановка на донецком направлении. Под удар попали пункты временной дислокации подразделений механизированной бригады и зенитного ракетного полка ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре группировки войск "Юг".

Противник потерял убитыми и ранеными более 160 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, гаубицы "Мста Б" и Д-30, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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