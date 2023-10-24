ВС РФ уничтожили украинские укрепрайоны у трех поселков на донецком направлении

Российская авиация и артиллерия разнесла украинские укрепрайоны у поселков Клещеевка, Орловка, Богдановка на донецком направлении. Под удар попали пункты временной дислокации подразделений механизированной бригады и зенитного ракетного полка ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре группировки войск "Юг".

Противник потерял убитыми и ранеными более 160 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, гаубицы "Мста Б" и Д-30, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки.

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