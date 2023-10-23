Убийства Дугиной и Татарского были организованы СБУ – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Убийства журналистки Дарьи Дугиной и военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) были организованы Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в спецслужбах.

По их данным, философ Александр Дугин был целью операции украинских спецслужб. Однако вместо него погибла дочь. Тогда в ФСБ РФ заявили, что исполнительницей теракта является украинка Наталья Вовк.

Источники газеты добавили, что оперативники Украины установили секретный отсек для компонентов взрывчатки в кошачьей переноске, которая находилась в машине Вовк.

Ссылаясь на украинских и западных чиновников, газета пишет, что оперативники СБУ и Главного управления разведки Украины (ГУР) совершили десятки преступлений против официальных лиц в новых российских регионах, среди которых убийства Татарского и бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. При этом подробности убийства Татарского собеседники The Washington Post не привели.

В то же время, комментируя убийство Ржицкого, в ГУР заявили, что во время пробежки в парке Краснодара из-за сильного дождя не было людей, что позволило совершить преступление. Источники газеты в Киеве также подтвердили, что ответственность за убийство экс-командира несет ГУР.

В конце августа прошлого года Дугина погибла в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.

Военкор Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга. Кроме того, еще 42 человека пострадали.

Ржицкий был убит уроженцем Украины Денисенко. Он выстрелил в экс-командира подлодки "Краснодар" несколько раз 10 июля 2023 года. 11 июля его задержали.

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