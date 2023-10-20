Дело Дарьи Треповой и ее сообщника поступило для рассмотрения в военный суд

Фото: телеграм-канал "Москва 24" (Дарья Трепова внесена в перечень террористов и экстремистов)

Во 2-й Западный окружной военный суд поступили материалы уголовного дела Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщает ТАСС.

Дело Треповой и ее предполагаемого соучастника Дмитрия Касинцева зарегистрировано в установленном порядке. Оно еще не распределено судье, в связи с чем дату рассмотрения не назначили.

2 апреля в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга произошел теракт. В результате погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

Было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержали Дарью Трепову: она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Позже ее отправили в СИЗО.

Также был задержан Дмитрий Касинцев, к которому Трепова пришла после совершения теракта. Он знал, что та причастна к случившемуся, но скрывал ее и сообщал полицейским ложную информацию о местонахождении девушки. Затем его отправили под домашний арест.



Следствие по делу о теракте в отношении Треповой продлили до 2 декабря