Тяжелая военная техника покидает Мариуполь, город полностью освобожден от националистов, подразделения ДНР перебрасывают свои танки в другой район. Видео снято корреспондентами ТАСС.

В ролике военные рассказывают о ходе боев бои за город и территорию завода "Азовсталь", а также об обстреле гражданского населения и жилых домов украинскими военными.

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