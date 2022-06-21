Атака украинских войск на остров Змеиный отбита – Минобороны РФ

Атака украинских войск на остров Змеиный была отбита. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Подробности рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По словам представителя министерства, замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.