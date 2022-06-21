ВСУ 44 раза обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР. Всего они выпустили 320 боеприпасов, ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом сообщили в Донецкой Народной Республике. Также повреждены 22 дома и 11 объектов инфраструктуры. Украинские военные применяли РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию разных калибров, минометы.

Около 20 мирных жителей вышли с территории завода "Азот" в Северодонецке. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, выход гражданских лиц с завода осложняется постоянными обстрелами со стороны украинской артиллерии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.