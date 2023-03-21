Путин и Си Цзиньпин выступят с совместным заявлением после переговоров в Кремле

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе продолжаются в Кремле. Как ожидается, позднее лидеры обеих стран должны выступить с совместным заявлением.

Итогом переговоров лидеров двух стран станут 10 подписанных документов о развитии сотрудничества в разных областях. Эксперты считают, этим официальным визитом Китай обозначает вектор сотрудничества на ближайшие годы и укрепляет российско-китайские отношения.

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