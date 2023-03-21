Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:15

Политика

Путин и Си Цзиньпин выступят с совместным заявлением после переговоров в Кремле

Путин и Си Цзиньпин выступят с совместным заявлением после переговоров в Кремле

Москвичам рассказали об особенностях гостеприимства в Москве для Си Цзиньпина

Путин заявил о готовности РФ перейти на юани в торговле с другими странами

Новости часа: в Кремле заявили, что Запад не позволяет Киеву выйти на мирные переговоры

Эксперт рассказал, интересен ли РФ китайский план урегулирования конфликта на Украине

Новости часа: Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком кругу

Церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина прошла в Георгиевском зале Кремля

В Кремле началась официальная встреча Путина и Си Цзиньпина

Официальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле

Официальная встреча лидеров России и Китая пройдет в Кремле 21 марта

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе продолжаются в Кремле. Как ожидается, позднее лидеры обеих стран должны выступить с совместным заявлением.

Итогом переговоров лидеров двух стран станут 10 подписанных документов о развитии сотрудничества в разных областях. Эксперты считают, этим официальным визитом Китай обозначает вектор сотрудничества на ближайшие годы и укрепляет российско-китайские отношения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоКарина ИльинаДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика