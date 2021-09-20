Специалист в области IT-технологий рассказал, с чем связана задержка подведения итогов ДЭГ

Эксперты в области IT-технологий объяснили, с чем связана задержка с подведением итогов электронного голосования.

"Есть такая система, называется "Миксер". Это устройство, которое собирает кучу разных операций, то, как я голосую, перемешивает их, и теряется связь каждого конкретного голосующего с тем, как он проголосовал. Но в то же время есть алгоритм, который позволяет голосующему увидеть, как он проголосовал. То есть мы можем, отвечая на первый вопрос, сказать, что система электронного голосования на настоящий момент времени – это эффективная, готовая к широкомасштабному использованию, то есть к выводу на уровень голосования по выборам сотрудников, например федеральных органов, президентов в перспективе, и технология уже позволяет эту систему эффективно использовать", – отметил директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Максим Рукинов.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.