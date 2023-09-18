Совет Госдумы постановил пересадить депутатов на российские автомобили с 2024 года

Совет Госдумы постановил пересадить депутатов на российские автомобили со следующего года. Решение было принято единогласно.

Еще в начале августа о необходимости пересадить чиновников на отечественные машины говорил Владимир Путин. По словам президента, это улучшит качество продукции российского автопрома. Закупок иномарок быть не должно. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что служебный транспорт парламентариев в Москве уже начали постепенно менять. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.