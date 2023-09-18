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Потери среди новобранцев в Вооруженных силах Украины достигают 80–90%. Об этом пишет Military Watch со ссылкой на представителя призывной службы Полтавской области подполковника Виталия Бережного.

"Из 100 человек, присоединившихся к частям осенью прошлого года, осталось 10–20 [солдат]. Уровень потерь в призывных частях за последний год составил 80–90%", – сказал военный.

В издании напомнили, что с недавних пор на Украине был расширен перечень заболеваний, с которыми берут на службу в ВСУ. Теперь, например, призваны могут быть мужчины с гепатитом. При этом призывников никак не готовили к боевым действиям, а в качестве экипировки вручали им советские винтовки и униформу.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Украина с начала спецоперации потеряла уже около 500 тысяч бойцов. Это следует из данных разведки, а также анализа открытых источников, объяснил он.



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