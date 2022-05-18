В ЕС сообщили о блокировке шестого пакета антироссийских санкций

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил о блокировке шестого пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ.