Евросоюз может ввести новые санкции против банков и энергетического сектора РФ

Евросоюз обсуждает санкции против Сбербанка и энергетического сектора России. Он разрабатывает механизмы, которые в будущем позволят затронуть российскую нефть.

Из App Store и Google Pay уже исчезли некоторые приложения российских банков. Что скачать больше не получится и каких еще областей могут коснуться новые санкции Запада? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.