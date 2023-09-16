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16 сентября, 15:15

Политика

Командование ВСУ было вынуждено уводить в тыл войска на Запорожском направлении

Командование ВСУ было вынуждено уводить в тыл войска на Запорожском направлении

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Командование ВСУ было вынуждено уводить в тыл воздушно-десантную бригаду на Запорожском направлении. Об этом рассказали в Минобороны России.

За неделю ВСУ так и не сумели продвинуться вперед на Запорожском направлении, потеряв только на этом участке более 740 человек, 20 танков и бронированных машин. Уставшие подразделения оставили позиции. При этом российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по инфраструктуре ВСУ. Поражены места производства морских дронов и хранилища с боеприпасами и оружием, в том числе, поставленным Западом. В результате снабжение украинских военных было нарушено. Потери ВСУ по всем направлениям превысили 1700 человек, а российские части укрепили и улучшили свои позиции на линии соприкосновения.

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