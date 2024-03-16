Новости часа: итоговая явка на второй день выборов президента РФ превысила 53%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Явка избирателей на выборах президента РФ в Москве по итогам двух дней голосования превысила 53%, о чем следует из данных ЦИК РФ.

Второй день голосования на выборах президента России в Москве прошел в штатном режиме, несмотря при высокую активность избирателей. Об этом сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Несмотря на продолжающиеся кибератаки на информационные системы Москвы во время выборов, сбоев допущено не было, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

