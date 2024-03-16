Явка на выборах президента РФ в Москве превысила 53%

Явка избирателей на выборах президента РФ в Москве по итогам двух дней голосования превысила 53%, о чем следует из данных ЦИК РФ.

По данным Центризбиркома РФ, по состоянию на 20:00 в Москве участие в голосовании приняли 4 286 481 человек.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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