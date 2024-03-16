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16 марта, 22:15

Политика

Явка на выборах президента РФ в Москве превысила 53%

Явка на выборах президента РФ в Москве превысила 53%

Второй день голосования на выборах президента в Москве прошел штатно

Второй розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет в Москве 17 марта

В Москве почти 4,3 млн человек приняли участие в голосовании на выборах президента РФ

Новости часа: в Москве почти 4,3 млн человек проголосовали на выборах президента России

Явка на выборах президента России превысила 50%

В Москве более 3 млн человек проголосовали онлайн на выборах президента

Новости часа: первые результаты выборов ожидаются после 21:00 17 марта

Около 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК

Новости часа: общая явка на выборах президента РФ составила 51,77%

Явка избирателей на выборах президента РФ в Москве по итогам двух дней голосования превысила 53%, о чем следует из данных ЦИК РФ.

По данным Центризбиркома РФ, по состоянию на 20:00 в Москве участие в голосовании приняли 4 286 481 человек.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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