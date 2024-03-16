16 марта, 22:15Политика
Явка на выборах президента РФ в Москве превысила 53%
Явка избирателей на выборах президента РФ в Москве по итогам двух дней голосования превысила 53%, о чем следует из данных ЦИК РФ.
По данным Центризбиркома РФ, по состоянию на 20:00 в Москве участие в голосовании приняли 4 286 481 человек.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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