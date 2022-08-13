Москвичам рассказали о происходящем в зоне спецоперации

Военные ВСУ отступают из Нагорного. В то время как на Артемовском направлении ВС РФ закрепились в северо-восточной части Артемовска.

Кроме того, порядка ста боевиков уничтожены ударами ВКС в Николаевской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.