Португалия отказала в выдаче россиянам "золотых виз"

Португалия отказала в выдаче россиянам так называемых "золотых виз". Об этом сообщают местные СМИ. Это стало очередным шагом со стороны Европы к ужесточению визового режима с Россией.

Уже сейчас странам Евросоюза можно отказывать в выдаче виз россиянам, которые якобы могут "нести угрозу безопасности". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.