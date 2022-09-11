Единый день голосования стартовал по всей России

В России 11 сентября проходит Единый день голосования. В некоторых регионах выбирают губернаторов и депутатов заксобраний, в других – определяются с составом городских советов и дум. В Москве и столицах регионов голосуют за муниципальных депутатов.

Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, информация о возможных нарушениях поступила из 10 регионов. Из 72 оставшихся регионов, где проходит выборы, таких сообщений не поступало.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.