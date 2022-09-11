Явка на выборах в Москве составила 27% по состоянию на 10:00

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Явка на муниципальных выборах в Москве по состоянию на 10:00 11 сентября составила 27%. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Отмечается, что онлайн проголосовали 1 534 384 москвича, еще 405 459 человек отдали свои голоса очно на избирательных участках.

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, такой процент явки является хорошим показателем, если сравнивать его с данными муниципальных выборов прошлых лет.

В воскресенье в Москве начался третий день выборов депутатов муниципальных образований. Принять участие в голосовании могут все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части ТиНАО – здесь членов совета депутатов выбирают только в Троицке.

Жители столицы также могут проголосовать онлайн. В электронном голосовании с начала выборов уже приняли участие более 1,5 миллиона человек. Накануне в формате ДЭГ свой голос отдал президент РФ Владимир Путин.

