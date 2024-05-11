Российские военкоры сообщили об уничтожении мостов и переправ вокруг Волчанска

Российские военные корреспонденты сообщили об уничтожении мостов и переправ вокруг Волчанска в Харьковской области. Этот город находится у границы с Россией, в 15 километрах от Шебекина Белгородской области.

По мнению военных обозревателей, которые опираются на логику боевых действий, армии РФ придется предпринять определенные действия, чтобы прекратить обстрелы Белгородской, Курской и Воронежской областей с украинской территории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.