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11 мая, 11:30

Политика

Российские военкоры сообщили об уничтожении мостов и переправ вокруг Волчанска

Российские военкоры сообщили об уничтожении мостов и переправ вокруг Волчанска

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Российские военные корреспонденты сообщили об уничтожении мостов и переправ вокруг Волчанска в Харьковской области. Этот город находится у границы с Россией, в 15 километрах от Шебекина Белгородской области.

По мнению военных обозревателей, которые опираются на логику боевых действий, армии РФ придется предпринять определенные действия, чтобы прекратить обстрелы Белгородской, Курской и Воронежской областей с украинской территории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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