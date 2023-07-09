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09 июля, 22:15

Политика

Саперы ВСУ начали применять новую тактику в ходе контрнаступления

Саперы ВСУ начали применять новую тактику в ходе контрнаступления

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Украинская сторона решила не рисковать своими саперами из-за провала контрнаступления, в связи с чем они начали ходить перед пехотой по 4–5 человек, причем без прикрытия с воздуха. Им приходится разминировать территории вручную. Об этом пишет пресса.

Таким образом подразделения Вооруженных сил Украины несут большие потери, добиваясь лишь скромных результатов.

К чему приводит неудачная тактика Украины – в эфире телеканала Москва 24.

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