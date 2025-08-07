Трамп пообещал скорую встречу с Путиным во время пресс-конференции

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции пообещал скорую встречу с Путиным и выразил уверенность в возможности завершения конфликта на Украине, однако деталей не уточнил.

Эксперты отмечают, что Трамп жаждет престижа на мировой арене, но сталкивается с внутренними противоречиями. Визит Уиткоффа СМИ называют срочной миссией, ставкой на быстрый прорыв, ведь истекает срок ультиматума США по Украине.

