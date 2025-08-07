Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 07:15

Политика

Трамп пообещал скорую встречу с Путиным во время пресс-конференции

Трамп пообещал скорую встречу с Путиным во время пресс-конференции

Трамп сообщил Мерцу о результатах встречи Путина и Уиткоффа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 августа

Ведущая телеканала Москва 24 попробовала в эфире завтрак Уиткоффа из "Зарядья"

Ушаков раскрыл темы переговоров Путина и Уиткоффа

Предполагаемый самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

Ушаков назвал полезной и конструктивной встречу Путина и Уиткоффа

Политолог раскрыл возможные темы встречи Путина и Уиткоффа в Кремле

Путин и Уиткофф завершили встречу в Кремле

Политолог назвал три сценария исхода переговоров Путина и Уиткоффа

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции пообещал скорую встречу с Путиным и выразил уверенность в возможности завершения конфликта на Украине, однако деталей не уточнил.

Эксперты отмечают, что Трамп жаждет престижа на мировой арене, но сталкивается с внутренними противоречиями. Визит Уиткоффа СМИ называют срочной миссией, ставкой на быстрый прорыв, ведь истекает срок ультиматума США по Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийПолина Гура

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика