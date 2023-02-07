Российские военные освободили Николаевку в ДНР. Этот населенный пункт считается важным стратегическим пунктом. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Данное село взяли под контроль добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке российских ракетных войск и артиллерии. Военные эксперты уверены, что российская армия приближается к своей главной стратегической цели – полное освобождение Донецкой Народной Республики от украинских боевиков.

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