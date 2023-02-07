Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Политика

Российские военные освободили Николаевку в ДНР

Российские военные освободили Николаевку в ДНР

Пригожин пригласил Зеленского на воздушную дуэль над Артемовском

Мотострелки РФ отбили атаку украинского спецназа у Новоселовского в ЛНР

ВС РФ уничтожили несколько огневых точек ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ разработало новую форму для участников СВО

Американское издание опубликовало репортаж о производстве снарядов для Украины в США

Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52 в зоне СВО

ВС РФ выбили военных ВСУ из поселка Николаевка на донецком направлении

Новости часа: почти 600 стали жертвами землетрясения в Сирии

В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина

Российские военные освободили Николаевку в ДНР. Этот населенный пункт считается важным стратегическим пунктом. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Данное село взяли под контроль добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке российских ракетных войск и артиллерии. Военные эксперты уверены, что российская армия приближается к своей главной стратегической цели – полное освобождение Донецкой Народной Республики от украинских боевиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваАнна Ничуговская
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика