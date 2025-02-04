Новости мира: в Гренландии приняли закон о запрете партиям принимать иностранные взносы

На фоне интереса президента США Дональда Трампа к Гренландии власти острова приняли закон, который запрещает их партиям принимать анонимные и иностранные взносы. Так они пытаются защититься от иностранного вмешательства в выборы и сохранить политическую целостность.

Не меньше десяти человек погибли, еще 15 получили ранения при стрельбе в школе в городе Эребру на юге Швеции. По сообщениям местных СМИ, нападавший – 35-летний мужчина. Он умер во время перестрелки с полицией.

Греческий остров Санторини покинули уже девять тысяч человек. За три дня в акватории сейсмологи зафиксировали более 550 подземных толчков. У самых сильных магнитуда доходила до пяти. Ученые сообщают, что сейсмическая активность может продолжаться еще долго.

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