ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области

ВСУ обстреляли из минометов поселок Теткино Курской области. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, пострадавших нет. Уточняется, что ночью 3 июля Киев нанес удар по жилым кварталам Курска и Белгорода. ВСУ использовали ракеты "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотники Ту-143. В Белгороде, по последним данным Минобороны, при обстреле погибли четыре человека.

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