За порядком в новогоднюю ночь полицейским помогут следить дружинники. Они будут дежурить на всех ключевых праздничных площадках столицы.

К народным дружинникам можно обратиться по широкому кругу вопросов. Например, если жители и гости города стали свидетелем правонарушения, потерялись в толпе, почувствовали недомогание или заметили подозрительный предмет. Патрули также готовы помочь сориентироваться на местности и вызвать экстренные службы.

