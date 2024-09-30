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30 сентября, 08:45

Общество

Жильцы апартаментов в Басманном районе Москвы пожаловались на повышение налоговой ставки

Жильцы апартаментов в Басманном районе Москвы пожаловались на повышение налоговой ставки

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Жители комплекса апартаментов в Басманном районе вынуждены платить высокие налоги

Жителям комплекса апартаментов в Басманном районе повысили налоги

Жильцам апартаментов в Басманном районе в три раза подняли налоговую ставку. Некоторым начислили выплату в размере 590 тысяч рублей, когда в прошлом году налог составлял 80 тысяч рублей.

С подобной ситуацией жители уже сталкивались, однако раньше налоговая служба пересчитывала сумму. В этом году же люди получили официальный отказ.

Апартаменты построили в рамках реконструкции бывшего завода. Изначально они считались нежилыми офисными помещениями, поэтому ставка составляла 1,5%. Но недвижимость сделали жилой почти сразу, и собственники это доказывали. Так им удавалось снижать ставку до 0,5%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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