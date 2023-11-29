Согласно исследованию одного из сервисов по поиску работы, в России возвращается тренд на корпоративы. В 2023 году 80% российских компаний планируют провести новогодние вечеринки.

Примечательно, что, в отличие от 2022 года, большинство россиян собираются праздновать Новый год в ресторанах (34%). 19% по-прежнему будут веселиться в офисе, 2% поедут праздновать с коллегами за город и столько же решили не тратиться и провести онлайн-корпоратив. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.