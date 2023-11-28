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28 ноября, 20:00

Спорт

Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом

Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом

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В столице 1 декабря стартует зимний сезон проекта "Мой спортивный район". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Регулярно заниматься спортом в своем дворе смогут и дети, и взрослые. Например, москвичей научат кататься на коньках, на 20 площадках пройдут фитнес-тренировки.

Узнать расписание занятий можно на официальном сайте проекта "Мой спортивный район". Каждый урок длится 60 минут. Все занятия бесплатны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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