Украинская беженка София Каркадым попала в полицию в Великобритании

Украинская беженка-разлучница София Каркадым попала в полицию. Об этом написали в Daily Mail.

История любви украинки и британца развивалась стремительно. Девушка приехала в Британию в мае. Ее приютила английская пара Тони и Лорна Гарнетты. Однако вскоре Тони решил уйти от супруги и связать свою жизнь с украинкой.

Счастье длилось недолго. Мужчина не выдержал темперамента новой пассии – женщина во время ссоры воткнула в стену нож. Спустя четыре месяца они расстались. Но София решила во что бы то ни стало вернуть отношения. Полиция вмешалась, когда Каркадым пыталась выбить входную дверь в квартиру Тони. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.