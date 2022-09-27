В Мариуполе в день референдума предотвращен теракт

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Мариуполе ДНР силовиками была задержана девушка 1998 года рождения, пытавшаяся по заданию спецслужб Украины совершить теракт в день проведения референдума о вступлении республики в состав России. Об этом сообщили в УВД по городу.

"Обезврежена девушка, которая намеревалась совершить теракт в последний день референдума по заданию киевских спецслужб", – отметил РИА Новости представитель ведомства.

Уточняется, что имя задержанной – Ирина Навальная.

Как добавили в МВД ДНР, девушка дала признательные показания, она планировала заложить взрывное устройство у здания местной администрации.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование проходило по 27 сентября включительно. Участки, на которых могли проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.

В настоящий момент опубликованы первые данные референдумов. По итогам обработки 14,22% протоколов 97,91% избирателей в России проголосовали за вхождение ДНР в состав страны. По итогам обработки 12,56% протоколов 97,82% избирателей проголосовали за вхождение ЛНР в состав России.

По итогам подсчета 18% голосов на участках в РФ по аналогичному вопросу, касающемуся Запорожской области, проголосовали 98,19% избирателей. За вхождение Херсонской области в состав страны по итогам обработки 14% протоколов проголосовали 96,97% избирателей в России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Референдумы состоялись в Запорожской и Херсонской областях

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