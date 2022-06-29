Москва 24 в рубрике "Джарит лето" рассказала о текущей температуре в городе

Москва 24 запустила новую рубрику "Джарит лето". В ней телеканал рассказывает, сколько градусов в городе в данный момент.

Мобильная метеостанция показала, что в районе "Музеона" 25 градусов. Жара временно покинула столицу. Однако синоптики предупредили, что в выходные воздух может прогреться до 33 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.