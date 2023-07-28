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09:15

Общество

Математик Сидик Афган предсказал переломный момент для всего мира в 2025 году

Математик Сидик Афган предсказал переломный момент для всего мира в 2025 году

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Предсказать будущие события пытается афганский математик Сидик Афган. Ранее сбылись его прогнозы о распаде СССР, пандемии коронавируса и землетрясении в Турции.

"Если человечество себя не исправит, человечество уничтожится", – заявил Афган. Переломный момент для всего мира, согласно расчетам математика, произойдет уже через два года.

Афган пророчит светлое будущее лишь одной стране – это Россия. В настоящее время государство, по его словам, находится на пути богатства и процветания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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