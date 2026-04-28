Высота выпавшего снега в Москве достигла 20 см

Снегопад в Москве принес до 20 сантиметров осадков. Нынешний вторник может стать самым холодным 28 апреля за всю историю метеонаблюдений.

Сильный ветер продолжает валить деревья, а коммунальные службы в усиленном режиме устраняют последствия стихии, расчищают улицы и водостоки. Из-за циклона, пришедшего с северо-запада, аномально холодная погода задержится в столице и других регионах европейской части России до начала мая.

