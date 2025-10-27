Москвичи начали покупать новогодние подарки

Многие жители столицы начали приобретать новогодние подарки уже в октябре. Такой подход позволяет избежать значительного роста цен в предпраздничный период.

Согласно прогнозам маркетологов, к декабрю новогодние товары подорожают на 15–30%, а продукты питания – на 10–25%.

Специалисты рекомендуют делать основные покупки в конце октября и ноябре, когда сохраняется максимальный выбор и отсутствует ажиотаж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.