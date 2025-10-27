27 октября, 22:30Общество
Москвичи начали покупать новогодние подарки
Многие жители столицы начали приобретать новогодние подарки уже в октябре. Такой подход позволяет избежать значительного роста цен в предпраздничный период.
Согласно прогнозам маркетологов, к декабрю новогодние товары подорожают на 15–30%, а продукты питания – на 10–25%.
Специалисты рекомендуют делать основные покупки в конце октября и ноябре, когда сохраняется максимальный выбор и отсутствует ажиотаж.
