Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 22:30

Общество

Москвичи начали покупать новогодние подарки

Москвичи начали покупать новогодние подарки

Москвичам рассказали о погоде с декабря по февраль

Россияне могут отказаться от покупок, сделанных их детьми в интернет-магазинах

Сильные порывы ветра ожидаются в Москве 27 октября

Бесплатные водные экскурсии продлили для участников "Московского долголетия"

"Утро": москвичам рассказали о погоде 27 октября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 77% 27 октября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 740 мм ртутного столба 27 октября

"Утро": скорость ветра в Москве составит 4–9 м/с 27 октября

Китайские ученые исследовали влияние фильмов ужасов на депрессию

Многие жители столицы начали приобретать новогодние подарки уже в октябре. Такой подход позволяет избежать значительного роста цен в предпраздничный период.

Согласно прогнозам маркетологов, к декабрю новогодние товары подорожают на 15–30%, а продукты питания – на 10–25%.

Специалисты рекомендуют делать основные покупки в конце октября и ноябре, когда сохраняется максимальный выбор и отсутствует ажиотаж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоАнгелина ЖуковаДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика