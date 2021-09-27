Директор ММЦ рассказал о работе центра

В миграционном центре в Сахарове открыли все окна и готовятся открыть новые для того, чтобы выдать документы мигрантам, которые за ними обратились.Через три дня для них истекает срок временного пребывания в стране без санкций.

Генеральный директор ГБУ "Многофункциональный миграционный центр" Сергей Балдин рассказал о работе центра.

"Очередей в будние дни не наблюдается. Но в воскресенье, когда у соответствующих граждан есть, как я понимаю, выходной и миграционный центр в Московской области тоже не работает у нас поток больше в 2 раза", – сказал Балдин.

Он отметил, что сейчас в Многофункциональном миграционном центре работают все окна – 120, порядка 40 – на выдачу, также к середине октября отроют еще 40 дополнительных окон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.