Москвичам сообщили о графике работы единого пункта отбора на контрактную службу в столице

Пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова продолжает свою работу и в выходные дни. Ежедневно сюда приходят добровольцы и проходят тщательный отбор. После завершения всех процедур по оформлению прямо к пункту подъезжают автобусы. На них военнослужащие добираются до места службы.

Записаться на прием можно по телефону 117 или через чат-бот в Telegram. 27 мая пункт отбора на улице Яблочкова работает в графике выходного дня – с 09:00 до 18:00. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.