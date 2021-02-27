Погодные аномалии зафиксированы по всей России

В снежную бурю автомобилистам в Оренбурге пришлось ехать, ориентируясь на движения инспекторов ДПС. На улице – минус, сильный ветер и плохая видимость. Полицейские выводили по пять-семь машин колоннами. Пока помогали водителям, получили обморожение. Вызволяли замерзающих водителей с трасс и в Челябинской области.

На Кавказе сильный ветер сносил крыши. В Дагестане из-под снега пришлось откапывать домашних животных. Энергетики прокладывали себе дорогу сквозь сугробы – необходимо было восстановить подачу электричества для 170 тысяч человек.

В Москву потепление пришло в компании с ледяным дождем и ветром. Подробнее 0 в сюжете телеканала Москва 24.