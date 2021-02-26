Температурный рекорд для 26 февраля установлен в Москве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В столице установлен новый температурный рекорд для 26 февраля, сообщает портал "Метеоновости". Воздух на главной станции ВДНХ прогрелся до 6,4 градуса.

"Это значит, что установлен новый температурный рекорд для 26 февраля", – говорится в сообщении. Ранее он принадлежал 1990 году и составлял 6,0 градуса.

Синоптики объясняют такую высокую температуру не только мощной адвекцией теплого воздуха, но и солнцем, которое проглянуло после 14:00.

Из-за этого в столице усилилось таяние снега. Высота снежного покрова может уменьшиться еще на 10 сантиметров за сутки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в столице в первый весенний месяц будет переменчивой. По его словам, теплой погоды в марте ждать не стоит.

Ночью 1 марта столбики термометров покажут -5... -10 градусов. 2 марта потеплеет, а в середине недели жителей столицы снова ждет понижение температуры. В то же время Вильфанд сообщил, что после двух "мрачных" дней конца февраля первый день весны выделится: давление повысится, в этой связи осадков не ожидается, будет облачная погода с прояснениями.

Вильфанд отмечал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. При этом, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы. Очень теплого месяца ожидать не стоит и из-за аномального количества снега, уточнил синоптик.

Вильфанд заявлял, что температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.

