В Москве зафиксирован пик цветения березы, концентрация пыльцы достигла экстремально высоких значений. У аллергиков начался самый трудный период. Симптомы поллиноза включают аллергический ринит, заложенность носа, чихание, обильные выделения и конъюнктивит.

Аллерголог-иммунолог Дарья Жукова сообщила, что поллиноз является врожденной предрасположенностью. Врачи советуют аллергикам ограничить пребывание на улице, носить солнцезащитные очки и маску. После возвращения домой необходимо принимать душ и переодеваться.

