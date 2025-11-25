Маркетологи рассказали, как можно сэкономить на покупках

Генеральный директор агентства маркетинговых исследований Дмитрий Чумаков рассказал, как можно сэкономить на покупках.

По его словам, для того чтобы выгода была настоящей, а не относительной, изначально при формировании перечня необходимых покупок нужно составить список того, что действительно необходимо приобрести, и зафиксировать цены в разных магазинах.

Маркетологи считают, что торг уместен не только на рынке. При покупке дорогостоящих товаров – недвижимости, участка земли, автомобиля – снижать цену нормально. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.