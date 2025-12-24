Британский режиссер допустил нашествие инопланетян на ЧМ-2026

Инопланетяне покажут себя людям на чемпионате мира по футболу летом 2026 года, рассказал британский режиссер Марк Кристофер Ли. Такой вывод он сделал, изучив древние пророчества, современные наблюдения НЛО и высказывания известных провидцев.

В качестве аргумента он привел предсказания Ванги, а также четверостишья Нострадамуса, в которых упоминаются, в том числе небесные вторжения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.