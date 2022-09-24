Минцифры РФ против предложения главы СПЧ об отсрочке лишь для части IT-специалистов

Минцифры России не поддерживают предложение дать отсрочку от мобилизации только IT-специалистам, работающим с военными технологиями. Так в министерстве прокомментировали соответствующее предложение главы СПЧ Валерия Фадеева.

Там отметили важность в короткие сроки разработать российские конкурентные аналоги программного обеспечения во всех значимых нишах – с учетом введенных ограничений на импорт зарубежных решений.

Уточняется, что перечень рекомендуемых к отсрочке специальностей в сфере IT подготовят до 26 сентября. Ознакомиться со списком можно будет на портале госуслуг.

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